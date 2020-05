Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le Japon va étendre l'état d'urgence jusqu'au 31 mai Reuters • 04/05/2020 à 08:05









TOKYO, 4 mai (Reuters) - Le gouvernement japonais prévoit de prolonger jusqu'au 31 mai l'état d'urgence mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Yasutoshi Nishimura dans un communiqué. L'état d'urgence doit normalement expirer mercredi, dernier jour d'une période fériée d'une semaine. Une annonce du Premier ministre Shinzo Abe est attendue dans la journée. Le gouvernement devrait également définir de nouvelles mesures de prévention contre l'épidémie au Japon où environ 15.000 personnes ont été infectées et plus de 500 personnes sont mortes du COVID-19. En parallèle, le gouvernement pourrait assouplir quelques mesures de confinement en autorisant par exemple la réouverture des parcs, même dans les régions les plus touchées. L'état d'urgence au Japon donne aux gouverneurs des préfectures la possibilité d'imposer le confinement à la population et la fermeture des entreprises. (Daniel Leussink, version française Jean-Stéphane Brosse)

