Coronavirus-Le gouvernement du Danemark veut accélérer le déconfinement

COPENHAGUE, 14 avril (Reuters) - Le gouvernement du Danemark veut accélérer la levée des mesures de confinement dans le pays en raison de la baisse continue du nombre d'hospitalisations dues au nouveau coronavirus, a déclaré mardi la Première ministre, Mette Frederiksen. "Le nombre d'hospitalisations n'a pas augmenté, il a baissé. Et le nombre de personnes en soins intensifs baisse aussi", a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse, sans détailler les projets du gouvernement qui doivent encore faire l'objet de discussions avec les autres partis représentés au parlement. En l'état actuel, le Danemark, l'un des premiers pays d'Europe à avoir pris des mesures de confinement face au COVID-19, prévoit de commencer à rouvrir les écoles à partir de mercredi. Toutes les autres restrictions, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes et la fermeture des cafés, des restaurants, des salles de sport et des salons de coiffure, sont censées rester en vigueur au moins jusqu'au 10 mai. (Jacob Gronholt-Pedersen et Andreas Mortensen version française Bertrand Boucey)

