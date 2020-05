Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Suède passe le cap de 3.000 morts Reuters • 07/05/2020 à 14:24









STOCKHOLM, 7 mai (Reuters) - La Suède, qui n'a pas opté pour un confinement total de la population contrairement aux autres pays nordiques, a passé jeudi le cap des 3.000 morts dus au Covid-19, annonce l'agence nationale de santé publique. Le bilan officiel est de 3.040 morts, contre 2.941 mercredi. En Suède, la plupart des écoles, magasins et restaurants sont restés ouverts, les autorités tablant sur le civisme de la population pour respecter les règles de distanciation sociale et les mesures barrières contre le nouveau coronavirus. Rapporté au nombre d'habitants, le nombre des décès dus au Covid-19 y est bien plus élevé qu'au Danemark, en Finlande ou en Norvège, où davantage de restrictions ont été appliquées, mais inférieur à des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, la France ou l'Espagne, où un confinement strict a été mis en oeuvre. (Johan Ahlander, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

