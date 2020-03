Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La situation va s'aggraver, avertit Johnson dans une lettre aux Britanniques Reuters • 29/03/2020 à 10:46









LONDRES, 29 mars (Reuters) - Boris Johnson, qui s'est placé en isolement à Downing Street depuis qu'il est infecté par le coronavirus, a écrit une lettre aux 30 millions de foyers britanniques dans laquelle il avertit que la situation sanitaire au Royaume-Uni va s'aggraver. Un total de 17.089 cas a été recensé dans le pays, qui a franchi samedi le cap des 1.000 décès, avec 1.019 morts. "Nous savons que les choses vont s'aggraver avant de s'améliorer", prévient le Premier ministre britannique dans ce courrier qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres du pays. "En ce moment d'urgence nationale, je vous exhorte, s'il vous plaît, à rester chez vous, à protéger le NHS (National Health Service) et à sauver des vies." Interviewé dimanche matin sur Sky News, le numéro deux de l'exécutif Michael Gove a indiqué que le gouvernement était "très préoccupé" par le nombre des décès. Il a également promis d'accroître le nombre de tests de dépistage. "Le nombre de tests s'élève à 10.000 par jour. Nous voulons porter ce nombre à 25.000 par jour", a-t-il dit. Boris Johnson, le premier dirigeant d'une puissance majeure à annoncer qu'il est porteur du SARS-CoV-2, n'a jusqu'ici développé que des symptômes bénins. Il devrait rester sept jours en isolement dans sa résidence du 11, Downing Street, qui jouxte la primature. Il ne participera physiquement à aucune conférence de presse et ses repas lui seront livrés devant sa porte. (Costas Pitas, version française Jean-Stéphane Brosse)

