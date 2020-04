Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie suspend les vols internationaux et les rapatriements Reuters • 04/04/2020 à 01:15









MOSCOU, 4 avril (Reuters) - La Russie a annoncé vendredi qu'elle suspendait tous les vols en partance et à destination du pays, y compris les rapatriements de ressortissants, dans le but de limiter le risque d'une nouvelle vague d'infections au nouveau coronavirus. Le centre opérationnel dédié au coronavirus a déclaré que la suspension s'appliquait à tous les vols spéciaux destinés à rapatrier des ressortissants russes ou à ramener des ressortissants étrangers dans leurs pays d'origine. Une autorisation spéciale devra être demandée, dès samedi, pour ceux souhaitant tout de même effectuer des vols. Moscou a annoncé qu'une enveloppe budgétaire de 6,5 millions de dollars avait été mise à disposition du ministère des Affaires étrangères pour financer le séjour prolongé des ressortissants bloqués à l'étranger. Au préalable, seuls les vols commerciaux internationaux réguliers avaient été suspendus. La Russie a rapporté 4.149 cas confirmés de contamination et 34 décès liés au Covid-19. (Gleb Stolyarov et Andrey Kuzmin; version française Jean Terzian)

