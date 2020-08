Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie lance les essais cliniques de son vaccin Reuters • 26/08/2020 à 17:42









MOSCOU, 26 août (Reuters) - La Russie a lancé une nouvelle phase d'essais cliniques de son vaccin contre le coronavirus, baptisé Spoutnik V, qui portera sur plus de 40.000 personnes à Moscou, a annoncé mercredi le Fonds russe d'investissement direct (FRID). Selon ce fonds, des essais similaires auront lieu dans cinq autres pays. Le vaccin a été jugé sûr et efficace par les autorités et les scientifiques russes au terme de deux mois d'essais sur un petit groupe de personnes dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. (Anastasia Teterevleva et Gabrielle Tétrault-Farber; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.