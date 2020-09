Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie franchit la barre du million de cas le jour de la rentrée scolaire Reuters • 01/09/2020 à 14:00









(.) MOSCOU,1er septembre (Reuters) - La barre du million de cas de contamination au coronavirus a été franchie mardi en Russie, où les écoles et établissements scolaires rouvraient leurs portes avec la mise en place de nouvelles mesures de sécurité obligatoires. Dans une allocution télévisée, le président Vladimir Poutine a demandé aux écoliers et aux étudiants du plus grand pays du monde de respecter le nouveau protocole sanitaire mis en place pour la rentrée. Le port du masque est obligatoire pour les enseignants dans les écoles de Moscou, la région la plus durement touchée par le virus, mais ils sont autorisés à le retirer dans les salles de classe à condition de se tenir à une distance de sécurité des élevés. Les jeunes Moscovites ne sont pas tenus de porter un masque dans les écoles. Mais les cérémonies traditionnelles qui ouvrent le début d'année scolaire ont été annulées et les changements de salles de classe d'un cours à l'autre sont limités afin de réduire les risques de transmission. Depuis le début de l'épidémie, le bilan communiqué par les autorités russes est de 1.000.048 cas confirmés, dont 4.729 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires ont par ailleurs fait état de 123 décès supplémentaires imputés à la maladie au cours des dernières 24 heures, pour un total de 17.299 morts. (Gleb Stolyarov et Alexander Reshetnikov version française Laura Marchioro Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

