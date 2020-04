Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Reine d'Angleterre invoque l'esprit de la dernière guerre Reuters • 05/04/2020 à 23:34









LONDRES, 5 avril (Reuters) - La Reine d'Angleterre Elizabeth II a appelé dimanche, dans une rare déclaration télévisée, le peuple britannique à rester déterminé malgré les difficultés liées au confinement et à l'isolement afin de vaincre l'épidémie de coronavirus. Invoquant l'esprit de la seconde Guerre mondiale pendant sa cinquième seulement intervention télévisée en 68 ans de règne, Elizabeth II a appelé les Britanniques a montrer la même détermination que leurs aînés et à démontrer que leur génération est tout aussi forte. "Ensemble, nous faisons face à cette maladie, et je veux vous rassurer en vous disant que si nous restons unis et déterminés, alors nous la vaincrons", a ajouté la monarque de 93 ans dans un message filmé dans des conditions sanitaires très strictes au château de Windsor. La reine a déclaré que la situation lui rappelait sa première intervention radiodiffusée en 1940, quand sa soeur aînée Margaret et elle avaient adressé un message depuis Windsor aux enfants évacués pour échapper aux bombardements nazis. "Il faut se réconforter en gardant à l'esprit que si d'autres épreuves nous attendent, des jours meilleurs reviendront", a poursuivi Elisabeth II. "Nous nous trouverons à nouveau avec nos amis; nous nous trouverons à nouveau avec nos familles; ce n'est qu'un au revoir", a-t-elle ajouté, dans un clin d'oeil à la célèbre chanson de 1939 'We'll Meet Again" de Vera Lynn. (Michael Holden, Gilles Guillaume pour le service français)

