Coronavirus-La Nouvelle-Zélande recense 14 nouveaux cas de contamination

13 août (Reuters) - Les autorités néo-zélandaises se dépêchaient jeudi de trouver la source de la nouvelle épidémie de coronavirus alors que 14 nouveaux cas de contamination étaient recensés. Treize de ces nouveaux cas ont été recensé sur l'île, le dernier patient étant un voyageur arrivé de l'étranger et placé en quarantaine. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a rapidement imposé un confinement à Auckland et a réintroduit des mesures de distanciation sociale dans le reste du pays. Certains experts locaux ont suggéré que le virus aurait pu se répandre à Auckland pendant des semaines, contaminant des dizaines de personnes sans qu'elles ne présentent de symptômes. Jacinda Ardern devrait prendre une décision concernant un éventuel report des élections législatives prévues le mois prochain d'ici lundi. (Jane Wardell; version française Camille Raynaud)

