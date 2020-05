Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La mortalité en Suède en avril au plus haut depuis 1993 Reuters • 18/05/2020 à 16:00









STOCKHOLM, 18 mai (Reuters) - Le nombre de décès enregistrés en Suède en avril a atteint un niveau sans précédent sur un mois depuis 1993 sous l'effet de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, selon des données publiées lundi par l'institut national des statistiques. La Suède, qui n'a pas opté pour un confinement total de la population contrairement à ses voisins nordiques et à de nombreux autres pays, a présenté un taux de mortalité rapporté au nombre d'habitants supérieur à celui de ses voisins scandinaves pendant l'épidémie de COVID-19. En Suède, depuis le premier décès survenu en mars, environ 3.700 morts imputées au COVID-19 ont été recensées, une mortalité qui s'est avérée inférieure à certaines vagues de grippe saisonnière des trois dernières décennies. Le mois dernier, le nombre total de décès enregistrés en Suède s'est établi à 10.458, un plus haut depuis le mois de décembre 1993, au cours duquel 11.057 morts avaient été recensés, souligne l'institut suédois des statistiques. Rapporté au nombre d'habitants, le taux de mortalité observé le mois dernier - à 101,1 pour 100.000 habitants - s'est par ailleurs avéré inférieur au taux de 110,8 décès pour 100.000 habitant constaté au cours du mois de janvier 2000. Selon l'institut statistique suédois, la surmortalité constatée en 1993 et en 2000 était liée à l'épidémie de grippe saisonnière. Sur l'ensemble de l'année 1993, 97.008 Suédois avaient trouvé la mort, un pic sans précédent depuis l'épidémie de grippe espagnole de 1918. (Simon Johnson, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

