Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La "fenêtre d'opportunité" se referme, prévient l'OMS Reuters • 21/02/2020 à 22:01









GENEVE, 21 février (Reuters) - La "fenêtre d'opportunité" permettant de contenir la propagation internationale de l'épidémie du coronavirus de Wuhan est en train de se refermer, a prévenu vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Même si la fenêtre d'opportunité se rétrécit, nous avons encore une possibilité de contenir l'épidémie", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auquel des journalistes demandaient si la détection de nouveaux cas de contamination au covid-19 au Liban et au Canada et de nouveaux décès en Iran constituaient un tournant dans l'épidémie. "Si nous gâchons cette occasion, nous aurons alors un sérieux problème entre les mains", a-t-il ajouté. La Chine a signalé plus de 75.500 cas, dont 2.239 décès. Vingt-six autres pays ont fait état au total de 1.151 cas avérés de contamination au coronavirus apparu fin 2019 à Wuhan, pour huit décès. "Même si le nombre total de cas hors de Chine reste relativement bas, nous sommes préoccupés par le nombre de cas sans lien épidémiologique clair comme un déplacement en Chine ou un contact avec un cas confirmé", a expliqué Tedros. Le fait que l'Iran, a-t-il ajouté, ait signalé en quarante-huit heures 18 cas et quatre décès est "très préoccupant". (Stephanie Nebehay avec Kate Kelland à Londres version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.