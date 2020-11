Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - La "décroissance de l'épidémie" a commencé, dit Véran Reuters • 17/11/2020 à 09:16









(Actualisé avec nouvelles citations) PARIS, 17 novembre (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 est entrée dans une phase de décroissance, mais le virus continue à circuler très activement partout en France, a répété mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui espère être en mesure d'entamer la campagne de vaccination début 2021. "Nous avons commencé la décroissance de l'épidémie (...) mais cela ne veut pas dire que nous avons vaincu le virus. Cela veut dire que nous sommes toujours en phase de circulation active importante, mais que nous sommes en train de reprendre le contrôle sur la dynamique du virus. Cela veut dire que les mesures du gouvernement fonctionnent", s'est-il félicité au micro de BFMTV. Le ministre a toutefois dit ne pas être en mesure d'avancer une date pour la levée du confinement, ni pour la réouverture des commerces jugés non essentiels, mais a assuré que les restrictions de circulation ne seraient pas supprimées le 1er décembre, comme l'avait déjà annoncé jeudi le Premier ministre. Olivier Véran a par ailleurs dit ne pas pouvoir "promettre que nous pourrons être rassemblés partout" en France pour les fêtes de fin d'année. Interrogé sur la date à laquelle la vaccination sera possible, il a répondu. "J'ai besoin de savoir si le vaccin est efficace et sûr, et s'il est efficace et sûr, et que nous avons les autorisations (...), nous travaillons pour pouvoir commencer la vaccination début 2021". Moderna MRNA.O a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le COVID-19 était efficace à 94,5%, une semaine après l'annonce de son concurrent Pfizer PFE.N qui, associé à l'allemand BioNTech BNTX.O , a dit avoir développé un produit efficace à plus de 90%. Le laboratoire américain espère être en mesure d'entamer la vaccination dès la fin de l'année aux Etats-Unis et début 2021 en Europe. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BIONTECH SP ADS NASDAQ -13.66% MODERNA NASDAQ +9.58% PFIZER NYSE -3.31%