Coronavirus-L'Oréal voit un impact momentané sur ses ventes en Asie

PARIS, 6 février (Reuters) - Le géant français des cosmétiques L'Oréal OREP.PA a dit jeudi s'attendre à ce que le coronavirus ait un impact momentané sur ses ventes en Chine et dans les aéroports de la région après une période faste pour son activité en Asie. Le goût des consommateurs chinois pour les crèmes de luxe, notamment celles de la marque Lancôme propriété de L'Oréal, ont dopé la croissance des ventes du groupe, supérieures aux attentes pour le quatrième trimestre. Dans un communiqué, L'Oréal a fait état d'un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros pour la période d'octobre à décembre, en hausse de 11,4% sur une base publiée et en progression de 9,6% à données comparables. Cette performance est à comparer à la croissance de 7,8% enregistrée au trimestre précédent tandis que plusieurs analystes financiers tablaient pour le quatrième trimestre sur une progression de même ordre. (Sarah White, version française Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +1.79%