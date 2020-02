Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Irlande pour l'annulation du match de rugby contre l'Italie Reuters • 25/02/2020 à 23:43









(.) DUBLIN, 25 février (Reuters) - Le ministre irlandais de la Santé s'est prononcé mardi pour l'annulation de la rencontre du Tournoi des Six Nations qui doit opposer l'Irlande à l'Italie le 7 mars prochain à Dublin, en raison de l'épidémie de coronavirus. "Le point de vue très clair de l'équipe des urgences de santé publique est que ce match ne doit pas avoir lieu", a déclaré Simon Harris au micro de la RTE. Plus de 320 cas ont été diagnostiqués en Italie, ce qui en fait le pays le plus touché d'Europe. La Fédération irlandaise de rugby (IRFU) souhaite une réunion d'urgence avec le ministre, auquel elle demande de détailler les raisons à l'origine de son appel à l'annulation de ce match comptant pour la quatrième et avant-dernière journée du tournoi. Dans un communiqué, le directeur général de la Santé, Tony Holohan, explique que cette recommandation s'appuie sur la nature rapidement évolutive de l'épidémie en Italie et sur le risque d'importation du coronavirus si le match est maintenu. L'Irlande ne compte à ce jour aucun cas confirmé de contamination au coronavirus. Dans l'histoire du Tournoi, il existe un précédent de rencontres reportées du fait d'inquiétudes sanitaires: en 2001, trois matches du XV d'Irlande - contre l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Angleterre - avaient été repoussés de près de six mois en raison d'une épizootie de fièvre aphteuse. (Graham Fahy version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

