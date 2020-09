Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran prépare de nouvelles mesures de confinement Reuters • 26/09/2020 à 13:17









26 septembre (Reuters) - Le président iranien Hassan Rohani a autorisé samedi les provinces du pays à imposer des mesures de confinement à chaque fois que cela sera nécessaire pour endiguer l'augmentation rapide du nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus. "Nous sommes obligés d'intensifier les réglementations et les supervisions" en commençant par Téhéran, a déclaré Hassan Rohani dans une intervention télévisée. Le dirigeant a ajouté que les bureaux gouvernementaux de lutte contre le coronavirus, à travers l'ensemble du pays, feraient des recommandations sur les restrictions à imposer et sur l'opportunité de mettre en oeuvre des confinements d'une semaine. L'Iran a enregistré plus de 25.000 décès dus au coronavirus ainsi que 439.882 cas de contamination, selon le données présentées vendredi par le ministère de la Santé. Des responsables iraniens ont exprimé leur inquiétude face à l'augmentation des infections, exhortant le pays à respecter les protocoles sanitaires pour contrôler la propagation du virus. (Jane Merriman, version française Benjamin Mallet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.