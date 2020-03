Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Iran durcit le ton sur les déplacements pour le Nouvel An Reuters • 25/03/2020 à 12:55









DUBAI, 25 mars (Reuters) - Les déplacements à l'occasion des congés du Nouvel An iranien vont être interdits tout comme les rassemblements dans les parcs compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 2.000 morts dans le pays, a annoncé mercredi le président iranien Hassan Rohani. "Ce plan est strict", "ce sont des décisions difficiles mais elles sont nécessaires pour protéger des vies", a déclaré Hassan Rohani dans des propos rapportés par la télévision d'Etat. Au-delà des déplacements, "tous les parcs pourraient être fermés", ce qui perturbera la fête annuelle de la nature de Sizdah Bedrail, "mais nous n'avons pas d'autre choix", a-t-il ajouté, précisant que les détails du plan seraient présentés sous peu. Jusqu'à présent, les autorités iraniennes s'étaient limitées à inviter chaque personne à prendre "une décision en toute conscience" sur tout voyage, déplacement ou visite familiale, pendant les congés de Norouz, le Nouvel An iranien, qui ont commencé le 20 mars et s'achèveront le 3 avril. Une réponse jugée insuffisante par cinq anciens ministres de la Santé qui, dans une lettre adressée au président Hassan Rohani, avaient appelé la semaine dernière l'exécutif à "ne pas jouer avec la vie du peuple" et à "empêcher strictement les déplacements et les voyages inutiles entre les provinces". Selon le dernier bilan officiel, l'épidémie de coronavirus a causé à ce jour la mort de 2.077 personnes en Iran, dont 143 décès enregistrés ces dernières 24 heures, et contaminé 27.017 personnes dans le pays. (Bureau de Dubai, version française Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

