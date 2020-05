Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Inde prolonge le confinement jusqu'au 31 mai Reuters • 17/05/2020 à 19:25









NEW DELHI, 17 mai (Reuters) - Les autorités indiennes ont prolongé dimanche de deux semaines, jusqu'au 31 mai, le confinement national mis en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, alors que le nombre de cas confirmés de contamination dans le pays dépasse 90.000. Les écoles, centres commerciaux et la plupart des places publiques resteront fermés pendant la période, même si certaines dérogations pourront être accordées dans les régions les moins touchées, selon un décret publié par le ministère de l'Intérieur. Les grands rassemblements ne seront toujours pas autorisés au niveau national mais en dehors des zones "rouges" où le virus circule activement, a ajouté le ministère, "toutes les autres activités seront permises". Plusieurs Etats indiens ont annoncé dans la foulée qu'ils autorisaient immédiatement la réouverture de la plupart des commerces et entreprises. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,3 milliard d'habitants, a officiellement recensé 2.872 morts dus au COVID-19. Le confinement mis en place le 25 mars et prolongé à plusieurs reprises, devait prendre fin dimanche à minuit. (Nigam Prusty, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.