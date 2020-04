Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'ESMA met en garde les agences de notation Reuters • 09/04/2020 à 16:56









LONDRES, 9 avril (Reuters) - Les agences de notation devraient veiller à ne pas aggraver la crise du coronavirus en abaissant trop rapidement la note des pays et des entreprises alors que les effets de la pandémie ont précipité nombre d'économies dans la récession, a déclaré jeudi le président de l'ESMA, l'autorité européenne de supervision des marchés financiers. Steven Maijoor a déclaré que l'ESMA avait développé les échanges avec les agences de notation afin de mieux comprendre leurs réactions face à la crise résultant du COVID-19. La pandémie a mis à l'arrêt de vastes pans de l'économie, plongeant de très nombreux pays dans la récession, comme la France. "Le calendrier des décisions sur les notations doit être soigneusement calibré", a insisté Steven Maijoor, s'adressant à un secteur dominé par seulement trois agences: Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Fitch a abaissé le mois dernier la note de la dette souveraine de la Grande-Bretagne, tandis que celle de l'Italie - déjà proche de la catégorie spéculative - devrait être examinée par S&P et Moody's au cours du mois à venir. (Huw Jones; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.42% LSE GROUP LSE +1.47% DEUTSCHE BOERSE XETRA +0.61%