Coronavirus-L'approbation d'un vaccin doit être effectuée scientifiquement, dit Biden

WILMINGTON, Delaware, 9 novembre (Reuters) - Le processus d'approbation d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, qui ne sera probablement pas disponible avant plusieurs mois, doit être fondé sur des faits scientifiques pour que la confiance en son efficacité soit optimale, a souligné lundi Joe Biden. "Je vous en supplie, portez un masque. Faites-le pour vous-même. Faites-le pour votre voisin. Un masque n'est pas une déclaration politique", a poursuivi le président américain élu, ajoutant qu'il ne ménagerait aucun effort pour enrayer la pandémie après son investiture. L'hiver risque toutefois d'être très dur, a-t-il ajouté. Pfizer PFE.N a annoncé lundi que son vaccin expérimental était efficace à plus de 90% contre le COVID-19, selon les premières données d'une vaste étude. (Simon Lewis, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées PFIZER NYSE +11.35%