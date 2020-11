Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-L'Allemagne pourrait lancer une campagne de vaccination en décembre Reuters • 23/11/2020 à 00:29









FRANCFORT, 23 novembre (Reuters) - L'Allemagne pourrait commencer à administrer des doses du vaccin contre le COVID-19 dès le mois prochain, a déclaré le ministre de la Santé, Jens Spahn, selon des propos rapportés lundi par le groupe de presse RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Il y a des raisons d'être optimistes sur l'approbation d'un vaccin en Europe cette année", a-t-il dit dans l'entretien. "Et nous pourrons débuter (les vaccinations) de suite". Jens Spahn indique avoir demandé aux Länder de disposer de centres de vaccination au plus tard à la mi-décembre et que le processus est en bonne voie. "Je préfère avoir des centres de vaccination prêts quelques jours plus tôt, qu'un vaccin autorisé qui n'est pas utilisé immédiatement", déclare-t-il. L'Allemagne s'est assurée plus de 300 millions de doses d'un vaccin via la Commission européenne, des contrats bilatéraux et des options d'achats, fait savoir le ministre, ajoutant que c'était un nombre plus que suffisant et que des doses pourraient être transmises à d'autres pays. (Christoph Steitz; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.