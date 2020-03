Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: KLM s'attend à devoir limiter ses liaisons avec l'Italie Reuters • 06/03/2020 à 15:54









CORONAVIRUS: KLM S'ATTEND À DEVOIR LIMITER SES LIAISONS AVEC L'ITALIE AMSTERDAM (Reuters) - La compagnie aérienne KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM, prévoit de limiter ses liaisons avec l'Italie en raison de la propagation dans ce pays du coronavirus apparu en Chine. "Etant donné les développements en Italie, une réduction de nos capacités semble inévitable", a dit jeudi une porte-parole de KLM. Il est trop tôt pour dire combien de vols seront supprimés sur les 152 liaisons hebdomadaires de la compagnie avec l'Italie, a-t-elle ajouté. Comme toutes les grandes compagnies aériennes internationales, KLM a suspendu pour plusieurs semaines toutes ses liaisons avec la Chine continentale. Elle prévoit de reprendre ses vols vers Pékin et vers Shanghaï le 29 mars. L'Italie est le pays européen le plus fortement touché par ce coronavirus avec 148 morts et près de 4.000 cas, selon un bilan fourni jeudi soir. (Bart Meijer; version française Bertrand Boucey)

