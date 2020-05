Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Italie-Le bilan quotidien des nouveaux décès ralentit fortement Reuters • 03/05/2020 à 18:37









ROME, 3 mai (Reuters) - Le nombre de décès dus à l'épidémie de coronavirus en Italie a augmenté de 174 dimanche, contre 474 la veille, a indiqué l'Agence de protection civile, affichant ainsi le plus faible bilan quotidien de décès depuis le 10 mars. Le nombre quotidien de nouveaux cas a également fortement diminué, passant de 1.900 samedi à 1.389 dimanche. Au cours des dernières semaines de l'épidémie apparue en Italie le 21 février, le nombre de décès quotidiens a eu tendance à baisser le dimanche pour remonter le lendemain. Néanmoins, les dernières données restent encourageantes pour le pays, qui se prépare à lever progressivement ses mesures de confinement en vigueur depuis huit semaines à partir de lundi. Le bond de samedi dans le décompte quotidien des décès, qui contredisait une tendance à la baisse, semble avoir été lié à l'ajout de centaines de décès dans la région du nord de la Lombardie en avril, qui n'avaient pas été enregistrés auparavant. Le nombre total de décès en Italie depuis que le début de l'épidémie s'élève désormais à 28.884, selon l'Agence de protection civile, soit le deuxième plus élevé au monde après celui des États-Unis et juste devant le Royaume-Uni. Le nombre de cas confirmés dans le pays s'élève à 210.717, le chiffre le plus élevé au monde après les États-Unis et l'Espagne. Le nombre de personnes enregistrées comme étant actuellement porteuses de la maladie est tombé à 100.179, contre 100.704 samedi. Dimanche, 1.501 personnes étaient en soins intensifs, contre 1.539 la veille et parmi les personnes initialement infectées, 81.654 ont été déclarées guéries contre 79.914 samedi. L'agence de protection civile a déclaré que 1,457 million de personnes avaient été testées pour le virus contre 1,430 million la veille, sur une population d'environ 60 millions d'habitants. (Gavin Jones, Blandine Hénault pour la version française)

