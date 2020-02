Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Hyundai contraint d'interrompre sa production en Corée Reuters • 04/02/2020 à 09:45









SEOUL, 4 février (Reuters) - Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai 005380.KS va progressivement interrompre sa production en Corée du Sud, où il fabrique 40% de ses véhicules, en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine qui perturbe sa chaîne d'approvisionnement. De nombreux constructeurs comme Tesla TSLA.O , Ford F.N , PSA PEUP.PA ou Nissan 7201.T ont déjà suspendu leur production dans certaines usines chinoises, sur instruction des autorités locales, mais Hyundai est le premier constructeur affecté en dehors de Chine. Le calendrier des interruptions variera en fonction des sites, a précisé une porte-parole de Hyundai. Selon un responsable syndical, la plupart des sept usines de Hyundai en Corée du Sud seront totalement paralysées à partir du 7 février mais certaines lignes de production pourraient redémarrer le 11 ou 12 février. Le groupe a déjà interrompu ce week-end la production de son populaire SUV Palisade, faute de pièces suffisantes en provenance de Chine. Hyundai et sa filiale Kia Motors 000270.KS , qui constituent à eux deux le cinquième constructeur mondial, n'entreposent qu'une petite partie de leurs pièces, qui sont pour la plupart fabriquées en Chine, explique Lee Hang-koo, chercheur à l'Institut coréen d'économie industrielle. Cette dépendance de Hyundai envers la Chine, plus accentuée selon lui que pour d'autres constructeurs automobiles, s'explique par la création il y a quelques années d'une importante base de production en Chine par le groupe sud-coréen. Les sous-traitants de Hyundai se sont alors installés dans le pays et ont construit leurs propres usines. L'an dernier, la Corée du Sud a importé de Chine pour 1,56 milliard de dollars de pièces automobiles, montrent les statistiques douanières. (Hyunjoo Jin and Joyce Lee; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

