Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Google annule sa conférence annuelle pour développeurs Reuters • 20/03/2020 à 21:28









20 mars (Reuters) - Google a annoncé vendredi l'annulation de sa conférence annuelle pour les développeurs prévue en mai en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Le groupe américain, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a son siège en Californie, où des mesures de confinement ont été décrétées pour tenter d'enrayer la propagation du virus. Apple AAPL.O a en revanche décidé de maintenir sa propre conférence pour développeurs mais elle se déroulera uniquement en ligne. (Munsif Vengattil à Bangalore version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -6.35% ALPHABET-A NASDAQ -3.91%