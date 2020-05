Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/GB-Le bilan atteint plus de 28.000 décès, non loin de l'Italie Reuters • 02/05/2020 à 17:26









LONDRES, 2 mai (Reuters) - Le nombre de décès au Royaume-Uni lié au nouveau coronavirus a augmenté de 621 en une journée, portant le total à 28.131, un bilan qui se rapproche de celui de l'Italie, jusqu'ici le pays européen le plus durement touché par la pandémie. "Malheureusement, parmi les personnes testées positives pour le coronavirus... 28.131 sont aujourd'hui décédées", a déclaré samedi le ministre du Logement Robert Jenrick aux journalistes lors d'une réunion d'information à Downing Street. "C'est une augmentation de 621 décès depuis hier." L'Italie a fait état d'un bilan de 28.236 décès liés au coronavirus au 1er mai. (Guy Faulconbridge et Costas Pitas, Blandine Hénault pour la version française)

