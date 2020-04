Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/France: Pressés par le gouvernement, les assureurs augmentent leur soutien à l'activité Reuters • 14/04/2020 à 09:49









CORONAVIRUS/FRANCE: PRESSÉS PAR LE GOUVERNEMENT, LES ASSUREURS AUGMENTENT LEUR SOUTIEN À L'ACTIVITÉ PARIS (Reuters) - Les acteurs du secteur des assurances en France, pressés par le gouvernement d'investir davantage pour soutenir une économie malmenée par la crise sanitaire, proposent de porter à près de 2,5 milliards d'euros leur participation à l'effort national. Alors que la plupart des entreprises ne sont pas couvertes pour les risques liés à l'interruption d'activité découlant du confinement, le gouvernement avait jusqu'ici jugé insuffisante l'action des assureurs. "J'ai reçu (...) hier soir (lundi-NDLR) les propositions complémentaires des assureurs", a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC, en estimant qu'il s'agit d'"une bonne proposition qui montre que les entreprises assurantielles s'engagent plus dans la solidarité". Dans le détail, les assureurs français proposent "d'investir 1,5 milliard d'euros sur des PME, notamment des PME de santé, dans le cadre d'un fonds qui se trouve à la Caisse des dépôts et consignations", a annoncé Bruno Le Maire. Cette initiative avait été annoncée par Reuters vendredi. Les assureurs proposent également de doubler leur participation au fonds de solidarité pour les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, à 400 millions d'euros, ainsi que d'accorder 500 millions d'euros de remises commerciales à leurs clients, a précisé Bruno Le Maire. "Je pense que c'est une bonne proposition. Nous allons l'étudier avec le Premier ministre dans la journée mais je pense que c'est une bonne proposition", a-t-il dit. (Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.