Coronavirus/Foxconn vise un retour à la normale fin février-sce

TAIPEH, 5 février (Reuters) - Foxconn 2354.TW vise un redémarrage progressif de ses usines en Chine la semaine prochaine mais le retour à un rythme de production normal pourrait prendre une à deux semaines de plus en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré une source directement informée du dossier. Le groupe taiwanais, dont la raison sociale est Hon Hai Precision Industry 2317.TW , est le premier sous-traitant mondial pour l'électronique grand public et il assemble notamment des iPhone pour Apple AAPL.O . Il a déposé une demande de réouverture de ses usines auprès des autorités chinoises mais une reprise complète de sa production ne sera pas possible avant fin février, selon la source, en raison notamment des restrictions de déplacement imposées pour limiter la propagation du virus. "Les routes sont fermées dans certaines parties du pays. Personne ne sait avec certitude si certains travailleurs pourront revenir à temps", a déclaré la source, ajoutant qu'une reprise complète prendra au moins une à deux semaines à compter du 10 février. Dans certaines villes, les autorités demandent aux entreprises de placer les travailleurs de retour d'autres provinces en quarantaine pendant trois jours, ce qui représente un défi pour les grandes entreprises comme Foxconn, a dit la source. "Comment est-il possible de mettre en quarantaine des dizaines de milliers de personnes dans un quartier pendant trois jours?", s'interroge la source. L'arrêt de la production devrait affecter les bénéfices de Foxconn pour 2020 mais l'évaluation de cet impact est toujours en cours, a-t-elle dit. Foxconn n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. (Yimou Lee et bureau de Taipeh; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées HON HAI PRECISIO OTCBB -100.00% APPLE NASDAQ +3.30%