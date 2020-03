Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Faurecia suspend l'activité sur une majorité de sites en Europe dans les prochains jours Reuters • 20/03/2020 à 11:28









20 mars (Reuters) - * CORONAVIRUS-FAURECIA ANNONCE L'ARRÊT TEMPORAIRE D'UNE GRANDE MAJORITÉ DE SES SITES DE PRODUCTION EN EUROPE DANS LES PROCHAINS JOURS (Nicolas Delame)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +8.91%