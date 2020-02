Coronavirus et risques géopolitiques : quels impacts sur les marchés actions en janvier ?

Globalement, les asset managers ont baissé leur exposition aux actifs à risque mais dans des proportions limitées. (Crédits photo : Adobe Stock)

La première moitié du mois de janvier s'est inscrite dans la continuité de fin 2019, autrement dit sous le signe de l'euphorie, grâce à l'avancée des accords commerciaux et la conclusion du Brexit. Toutefois, l'apparition de nouveaux risques a subitement crispé les bourses mondiales. La situation plus que précaire en Iran à la suite d'une frappe américaine, et surtout la propagation du coronavirus en Chine, ont favorisé les prises de bénéfices sur les marchés. La baisse des actifs à risques a ainsi profité aux valeurs refuges (tel que l'or ou le yen) et aux emprunts d'État.

Sur le mois de janvier 2020, le CAC 40 a perdu -2,87%, et le DAX -2,02%. Avec -1,91% pour le Nikkei 225, le Japon n'est pas épargné. Les États-Unis, quant à eux, résistent mais passent tout de même en territoire négatif avec -0.16 % pour le S&P500.

La Chine, foyer du coronavirus, est en grande difficulté. Les bourses asiatiques pèsent sur l'indice des marchés actions émergents, et pour cause, le MSCI EM a perdu -4.69 % en l'espace d'un mois. Au niveau sectoriel, les services aux collectivités bondissent de plus de +8%. A l'inverse, les secteurs cycliques à l'image de l'énergie (-8 %), de la consommation discrétionnaire (-4.5 %) ou encore des financières (-3 %) ont sous-performé.

A noter que les matières premières ont également souffert. La Chine étant le premier importateur d'hydrocarbures, l'apparition du virus a particulièrement impacté le prix du pétrole : -11,88% pour le pétrole Brent et -19.91 % pour le fioul. Même constat pour le cuivre qui, après avoir profité en début d'année de l'accalmie des tensions commerciales, souffre de la baisse de l'activité chinoise et perd -10,01%, tout comme le nickel (-9,07%). A l'inverse, l'or profite de son statut de valeur refuge.

Dans ce contexte tendu, comment ont réagi les gérants ?

Globalement, les asset managers ont baissé leur exposition aux actifs à risque mais dans des proportions limitées.

Le fonds Carmignac Emerging Patrimoine a, par exemple, limité la casse sur les émergents en abaissant son exposition aux actions de 37 à 29%. Le portefeuille reste toujours centré sur les valeurs de croissance, capables d'autofinancer leur développement au détriment des valeurs cycliques. Même mouvement pour Carmignac Patrimoine qui passe de 49 à 39% d'actions en portefeuille.

Sur Nordea 1 - Stable Return, l'allocation aux actions a été partiellement réduite au cours du mois, l'appétence pour le risque s'étant contractée. Elle passe de 47 à 42%.

Chez Sycomore AM les prises de profits sont également de mise. L'exposition de Sycomore Allocation Patrimoine passe de 28 à 22% et celle de Sycomore Partners de 56 à 50%. Dans la catégorie des fonds Long-Short (fonds pouvant prendre des positions courtes sur les valeurs), Eleva Absolute Return Europe a réduit son exposition nette de 32 à 20%, tandis que BDL Rempart Europe passe de 41 à 37%.

Néanmoins, de nombreux autres fonds sont restés constants dans leur allocation, à l'instar de Haas Epargne Patrimoine. Sous cette apparente stabilité, un certain nombre de changements ont été opérés comme le renforcement des grandes capitalisations au détriment des moyennes, le recentrage vers des valeurs de croissance défensives, versus les cycliques, et l'intégration de l'or dans le portefeuille.

A contre-courant, Dorval Convictions se démarque en augmentant son exposition aux actions de 72 à 78%. Louis Bert, Directeur Général Délégué de Dorval AM et gérant du fonds, a été constructif dans la baisse et a notamment commencé à se positionner sur certaines pétrolières. Les banques ont également été renforcées en portefeuille.