Coronavirus-En Australie, L'Etat de Victoria prolonge le confinement

(Ajoute détails) MELBOURNE, 6 septembre (Reuters) - L'Etat de Victoria, le plus touché par l'épidémie de coronavirus, a prolongé de deux semaines son confinement, alors que le nombre d'infections décline plus lentement que prévu. Le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé dimanche que le confinement strict mis en place en août serait prolongé jusqu'au 28 septembre avant d'être progressivement levé au fil des deux prochains mois. "Nous ne pouvons pas rouvrir maintenant. Si nous le faisions, nous perdrions le contrôle très rapidement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée. L'Etat a enregistré dimanche 63 nouveaux cas de contamination au coronavirus et cinq décès supplémentaires liés à l'épidémie, des chiffres nettement inférieurs à ceux du début du mois d'août, lorsque l'Australie a imposé un confinement de six semaines à Melbourne. L'Etat de Victoria, épicentre de la deuxième vague de contaminations par le nouveau coronavirus, attend que le nombre de cas baisse significativement avant de lever les restrictions mises en place. (Sonali Paul; version française Camille Raynaud)

