Coronavirus-Efficacité limitée du remdesivir dans une nouvelle étude

21 août (Reuters) - Des patients atteints du COVID-19 à un stade modéré ont vu leur état s'améliorer au terme de cinq jours de traitement au remdesivir de Gilead Sciences GILD.O mais le médicament n'a pas réduit de manière significative la durée des séjours à l'hôpital et une cure de dix jours ne se solde par aucun bénéfice particulier, montrent de nouveaux résultats d'études cliniques. Un essai antérieur avait conclu que le remdesivir réduisait la durée d'hospitalisation de malades gravement atteints, ce qui a fait de ce médicament l'une des thérapies de premier plan depuis le début de la pandémie. L'analyse portant sur 600 patients publiée vendredi par le Journal of the American Medical Association (JAMA) a conclu que les patients modérément atteints traités avec cet antiviral pendant une durée allant jusqu'à cinq jours présentaient une probabilité d'amélioration de leur état nettement supérieure dans certains domaines, comme le besoin d'apport d'oxygène, par rapport aux patients recevant un traitement standard. Les auteurs de l'étude estiment toutefois que l'importance clinique de cet avantage est incertain. L'article publié dans le JAMA précise que chez les patients modérément atteints, 11 jours après le début du traitement, 65% des patients traités dix jours au remdesivir, 70% des patients traités cinq jours et 60% des patients ayant reçu un traitement standard ont quitté l'hôpital. Il ajoute que d'importantes interrogations restent en suspens quant à l'efficacité du remdesivir, parmi lesquelles le type de patients le plus susceptible d'en bénéficier et la durée optimale de traitement. Le remdesivir bénéficie actuellement d'une autorisation d'urgence pour le traitement des patients atteints du COVID-19, accordée par la Food and Drug Administration (FDA) et dont Gilead a récemment demandé la confirmation définitive. (Deana Beasley, Marc Angrand)

