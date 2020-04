Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Des premiers cas confirmés aux USA chez des chats Reuters • 23/04/2020 à 00:55









22 avril (Reuters) - Deux chats de l'Etat de New York sont devenus les premiers animaux domestiques aux Etats-Unis à être testés positifs au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les deux animaux, qui présentaient des troubles respiratoires, devraient être complètement rétablis, ont précisé les CDC, indiquant que les chats avaient probablement contracté le virus auprès de personnes de leurs foyers. Les autorités sanitaires américaines estiment que rien ne prouve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation du coronavirus aux Etats-Unis et ne recommandent pas de dépistage automatique des animaux. (Mrinalika Roy à Bangalore; version française Jean Terzian)

