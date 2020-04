Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Danone repousse son AG et le paiement du dividende Reuters • 03/04/2020 à 18:07









PARIS, 3 avril (Reuters) - Danone DANO.PA annonce vendredi dans un communiqué: * LE REPORT DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, QUI SE TIENDRA EN TOUT ÉTAT DE CAUSE AVANT LE 30 JUIN 2020 * LE REPORT DE LA MISE EN PAIEMENT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2019. Texte original sur Eikon

Valeurs associées DANONE Euronext Paris -0.49%