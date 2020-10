Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Coordination renforcée de l'UE sur les tests et vaccins - Macron Reuters • 16/10/2020 à 14:48









BRUXELLES, 16 octobre (Reuters) - L'Union européenne a décidé de renforcer sa coordination sur le dépistage du coronavirus et les vaccins contre le COVID-19, a déclaré vendredi Emmanuel Macron à l'issue du Conseil européen. "Nous avons souhaité aller plus loin en termes de coordination sur les stratégies de tests et les reconnaissances réciproques de tests afin de réduire la durée de quarantaine et de lutter tous ensemble contre ce virus", a dit le président français. "Nous avons acté de nous retrouver de manière régulière dans les prochaines semaines pour une meilleure coordination sur les vaccins", a-t-il ajouté. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

