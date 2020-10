Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Castex discute avec les maires de grandes villes de "mesures complémentaires" Reuters • 01/10/2020 à 13:49









(Actualisé avec Matignon et maires) PARIS, 1er octobre (Reuters) - Des "mesures complémentaires" visant à répondre de façon "graduée et territorialisée" à l'épidémie liée au nouveau coronavirus ont été discutées à Matignon entre les maires de grandes villes et le Premier ministre, ont rapporté jeudi les services de Jean Castex. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit s'exprimer en fin d'après-midi sur l'épidémie dont la recrudescence et ses conséquences, notamment économiques, inquiète les élus. Jean Castex a reçu à Matignon les maires de Paris, Lyon et Lille, Anne Hidalgo, Grégory Doucet et Martine Aubry, avant un entretien téléphonique avec le maire de Grenoble, Eric Piolle. Martine Aubry a déclaré à sa sortie avoir demandé un sursis d'une dizaine de jours "pour vérifier si les mesures prises par le gouvernement" comme la fermeture des bars à partir de 22h00, notamment en vigueur à Paris et à Lille, "porte le succès qu'on attendait c'est-à-dire une réduction du taux d'incidence." Si ce n'était pas le cas "nous serions amenés à reparler avec le Premier ministre de mesures complémentaires", a ajouté l'ancienne ministre socialiste devant la presse. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'est aussi inquiété de la question des jauges pour les grands évènements. Jean Castex s'était entretenu dès mercredi avec Michèle Rubirola, la maire de Marseille, qui conteste la fermeture des bars et des restaurants ordonnée par le gouvernement dans toute la métropole, classée en état d'alerte maximale. Seules Aix-Marseille et la Guadeloupe sont dans ce cas. Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris et sa petite couronne, Rouen, Grenoble, Montpellier et Rennes sont en zone "d'alerte renforcée". Jean Castex a laissé entendre la semaine dernière que le gouvernement pourrait imposer des reconfinements localisés en cas de nouvelle aggravation de l'épidémie. Selon Matignon, le Premier ministre a discuté avec les maires "des mesures complémentaires qui s'imposeraient sans inflexion nette des courbes épidémiologiques". "Les élus se sont dits prêts à accompagner de telles mesures le cas échéant. Des propositions sont et seront mises sur la table. Celles-ci seront soumises à une nouvelle concertation si la situation ne s'améliorait pas et nécessitait de renforcer les mesures déjà en vigueur", a-t-on ajouté. "L'objectif de l'exécutif est d'agir efficacement contre la reprise épidémique par des mesures graduées et territorialisées". (Jean-Philippe Lefief et Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André et Jean-Michel Bélot)

