Coronavirus-British Airways suspend ses liaisons avec la Chine

LONDRES, 29 janvier (Reuters) - British Airways a suspendu toutes ses liaisons avec la Chine continentale, foyer d'une épidémie de coronavirus qui entraîne un ralentissement du trafic dans les aéroports chinois. Sur le site de la compagnie britannique, qui appartient au groupe IAG ICAG.L , il était impossible mercredi de réserver des vols en janvier et février au départ et à destination des grandes villes chinoises. Dans un communiqué, British Airways présente ses "excuses pour les désagréments" tout en invoquant la sécurité des passagers et de son personnel, "priorité" de la compagnie. La Grande-Bretagne a déconseillé mardi à ses ressortissants de se rendre en Chine, sauf en cas de nécessité. Certaines compagnies aériennes disent avoir constaté une baisse de la demande pour les liaisons avec la Chine et modifié leurs programmes de vols. C'est le cas par exemple d'Air Seoul, qui a décidé de suspendre toutes ses liaisons, ou de la taiwanaise China Airlines 2610.TW , qui annule cinq vols quotidiens jusqu'au 10 février et en réorganise d'autres. Le groupe allemand Lufthansa LHAG.DE a déclaré lundi que les réservations pour ses liaisons avec la Chine étaient légèrement ralenties en raison de l'épidémie de coronavirus. Contacté par Reuters, Air France AIRF.PA a fait savoir mercredi que les liaisons directes avec Pékin ou Shanghai étaient maintenues. Celles vers Wuhan, épicentre de l'épidémie, demeurent en revanche suspendues. (Sarah Young avec Laurence Frost à Paris, version française Simon Carraud)

