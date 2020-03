Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Bouygues renonce à mettre en chômage partiel une partie de ses effectifs, selon la CFDT Reuters • 29/03/2020 à 11:43









CORONAVIRUS: BOUYGUES RENONCE À METTRE EN CHÔMAGE PARTIEL UNE PARTIE DE SES EFFECTIFS, SELON LA CFDT PARIS (Reuters) - Bouygues Telecom a renoncé à mettre au chômage partiel une partie de ses effectifs pendant la période de confinement due à l'épidémie de coronavirus, s'est félicitée samedi la CFDT dans un communiqué. "La direction annonce que les conseillers de clientèle des centres internes sont actuellement en cours d'équipement pour faire du travail à domicile. Cela permettra d'éviter le chômage partiel pour toutes les équipes de la direction des centres internes au mois d'avril", a déclaré le syndicat, précisant que près d'un millier de salariés étaient concernés. Le chômage partiel aurait entraîné une baisse de la rémunération des salariés à 84% de leur salaire net avec des conséquences négatives sur leurs points de retraite et l'acquisition de jours de RTT, a souligné la CFDT. Bouygues Telecom n'a pu être joint dans l'immédiat. La question du chômage partiel agite de nombreux secteurs alors que le gouvernement a lancé un plan de soutien massif de 45 milliards d'euros, permettant notamment aux entreprises de réduire ou suspendre temporairement l'activité de leurs salariés, en leur versant une indemnisation prise en charge en partie par l'Etat. L'opérateur télécoms SFR, filiale française d'Altice Europe, prévoit de mettre en chômage partiel jusqu'à 60% de ses effectifs face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, ont déclaré mardi à Reuters des représentants syndicaux, dénonçant "un effet d'aubaine". (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -8.77%