CORONAVIRUS: BOEING VA PROPOSER UN PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES SEATTLE (Reuters) - Boeing va proposer à ses employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, dans l'optique de compenser les effets financiers de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a grandement nui au secteur aérien, ont dit mercredi deux personnes au fait de la question. Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, devrait détailler ce plan dans un mémo adressé aux employés dès ce jeudi, a déclaré l'une des sources. (Eric M. Johnson à Seattle et Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -12.57%