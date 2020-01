Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bilan porté à 213 morts en Chine, où continuent les évacuations Reuters • 31/01/2020 à 05:55









(Actualisé avec éléments supplémentaires) par Brenda Goh et Muyu Xu SHANGHAI/PEKIN, 31 janvier (Reuters) - L'épidémie de coronavirus en Chine a causé la mort de 213 personnes depuis qu'elle s'est déclarée, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires chinoises, précisant que le nombre de cas de contamination dans le pays s'élevait désormais à 9.692, soit près de 2.000 cas supplémentaires en une journée. Cette annonce intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont les experts se sont réunis jeudi à Genève, a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Les Etats-Unis ont été jeudi le cinquième pays en dehors de la Chine à faire état d'un cas de transmission humaine du coronavirus, alimentant les craintes sur une propagation rapide de cette maladie respiratoire. Le département d'Etat américain a publié sur son site une note demandant aux ressortissants américains de ne pas se rendre en Chine du fait de l'épidémie. L'Italie, où deux premiers cas de contamination ont été détectés, a décidé de suspendre toutes les liaisons aériennes avec la Chine. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a indiqué que cette mesure drastique était inédite pour un pays de l'Union européenne. Plus de 120 cas de contamination ont été recensés à travers le monde, dans une vingtaine de pays. Aucun cas mortel n'a été signalé hors de Chine à l'heure actuelle. Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclarée l'épidémie, a été placée en confinement ainsi que d'autres villes voisines. Quelque 60 millions de personnes sont concernées par ces mesures dans la province du Hubei. Dans un communiqué, la Commission sanitaire du Hubei a annoncé vendredi que l'épidémie a causé la mort de 204 personnes. Elle a indiqué avoir recensé 1.220 cas de contamination supplémentaires jeudi, portant le nombre de patients à près de 6.000 pour la seule province. Pékin a dit vendredi par la voix de son ministère des Affaires étrangères avoir confiance en sa capacité à venir à bout du nouveau coronavirus 2019-nCoV. Réagissant à l'annonce de l'OMS, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné vendredi que la Chine allait continuer à collaborer avec l'OMS et d'autres pays pour garantir la sécurité sanitaire publique dans la région et dans le monde. IMPACT ÉCONOMIQUE Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis collaboraient très étroitement avec la Chine pour lutter contre l'épidémie actuelle de coronavirus. "Nous pensons que nous la contrôlons très bien", a ajouté le président américain lors d'un déplacement dans le Michigan. Plusieurs pays, comme la France, ont mis en place des opérations de rapatriement de ressortissants, et de nombreuses compagnies aériennes dont Air France ont décidé de réduire ou suspendre leurs liaisons avec la Chine. Les valeurs mondiales, en recul jeudi alors que le bilan croissant du virus alimentait les craintes de retombées néfastes pour l'économie chinoise, se stabilisaient vendredi après que l'OMS a salué les efforts de la Chine pour contenir l'épidémie. Alphabet, la maison-mère de Google GOOGL.O et le géant suédois du meuble IKEA ont à leur tour fermé leurs activités en Chine. Le fabricant français d'électroménager Seb SEBF.PA , qui possède sept usines en Chine dont une à Wuhan, a annoncé qu'il prolongeait d'une semaine les vacances du nouvel an lunaire, jusqu'au 10 février. Le site de Wuhan restera cependant fermé "jusqu'à nouvel avis des autorités". En France, un sixième cas de coronavirus a été recensé, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé. Il s'agit d'un médecin libéral parisien qui avait reçu en consultation un patient chinois qui, de retour en Asie, s'est vu diagnostiquer une contamination au coronavirus. En Corée du Sud, un premier avion spécialement affrété par les autorités pour rapatrier de Wuhan des ressortissants a atterri vendredi à l'aéroport international de Gimpo. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que 367 Sud-Coréens se trouvaient à bord de l'appareil. Jusqu'à trois vols supplémentaires pourraient être organisés par Séoul, alors que près de 700 ressortissants sud-coréens au total ont demandé à être rapatriés. Au Japon, où 14 cas sont désormais confirmés, un troisième avion affrété à Wuhan par les autorités a atterri vendredi à Tokyo, portant à 565 le nombre de ressortissants japonais ayant été rapatriés. (avec Cate Cadell à Pékin, Sangmi Cha à Séoul, Sakura Murakami à Tokyo; version française Jean Terzian)

