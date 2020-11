Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Biden, Schumer et Pelosi s'accordent sur la nécessité d'une aide économique Reuters • 21/11/2020 à 02:32









WILMINGTON, 21 novembre (Reuters) - Le président élu américain, Joe Biden, le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et la présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, ont convenu lors d'une réunion vendredi que le Congrès devrait adopter un projet d'aide économique pour faire face au coronavirus. "Ce projet devrait intégrer des moyens de lutter contre la pandémie de COVID-19, une aide aux familles et aux petites entreprises, un soutien aux gouvernements des États qui tentent de maintenir les travailleurs de première ligne sur le marché du travail, une assurance chômage élargie et des soins de santé abordables pour des millions de familles", indique la déclaration commune publiée par le bureau de Joe Biden. Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, appelle à une action rapide sur un projet de loi de lutte contre le coronavirus. Chuck Schumer, a annoncé jeudi que son homologue républicain, Mitch McConnell, avait accepté de reprendre les discussions sur un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie. Mitch McConnell, Chuck Schumer, Nancy Pelosi et le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, se sont rencontrés jeudi, selon un responsable démocrate. Le groupe a discuté des efforts à faire et de l'aide à mettre en place pour lutter contre le coronavirus, notamment la mise en place d'une aide de 1,4 millier de milliards de dollars pour maintenir les agences gouvernementales en activité au-delà du 11 décembre, date d'expiration de leur financement actuel, ajoute-t-on de même source. (Eric Beech et Michael Martina; version française Camille Raynaud)

