Coronavirus-Baisse des nouvelles infections en Grande-Bretagne

par Andrew MacAskill LONDRES, 21 août (Reuters) - Les autorités britanniques ont fait état vendredi de 1.033 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, contre 1.182 la veille. Deux personnes de plus sont décédées dans un délai de 28 jours ayant suivi un résultat positif au test de dépistage, contre six décès recensés jeudi. Les autorités médicales précisent que le taux de reproduction du virus ("R") au Royaume-Uni pourrait désormais être supérieur à 1, ce qui implique un risque d'accélération des contaminations. Ce coefficient est estimé entre 0,9 et 1,1, contre 0,8 à 1,0 la semaine dernière. Un coefficient supérieur à 1 signifie qu'une personne infectée par le virus en contamine plus d'une autre en moyenne. (Andrew MacAskill,version française Dagmarah Mackos, édité par Marc Angrand)

