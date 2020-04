Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Axa abonde le fonds de solidarité français de €27 mlns Reuters • 01/04/2020 à 15:50









1er avril (Reuters) - L'assureur français Axa AXAF.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * QU'IL CONTRIBUERAIT À HAUTEUR DE 27 MILLIONS D'EUROS AU FONDS DE SOLIDARITÉ MIS EN PLACE PAR L'ETAT EN FAVEUR DES TPE ET INDÉPENDANTS * QU'IL NE RECOURRAIT PAS AU CHÔMAGE PARTIEL EN FRANCE ET QU'IL S'ENGAGEAIT À NE PROCÉDER À AUCUN REPORT DE CHARGES SOCIALES OU FISCALES EN FRANCE DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT Pour plus de détails, cliquez sur AXAF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AXA Euronext Paris +0.30%