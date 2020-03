Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Aucune raison de fermer les marchés, dit le PDG d'Euronext Reuters • 24/03/2020 à 08:13









24 mars (Reuters) - Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext ENX.PA a déclaré mardi : * * "Il y a aucune raison de fermer les marchés, parce que les marchés fonctionnent" Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +6.98%