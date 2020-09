Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Astrazeneca lance la 1ère phase de l'essai clinique de son vaccin au Japon Reuters • 04/09/2020 à 09:59









CORONAVIRUS: ASTRAZENECA LANCE LA 1ÈRE PHASE DE L'ESSAI CLINIQUE DE SON VACCIN AU JAPON PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique britannique Astrazeneca a annoncé vendredi le lancement de la phase I/II de son essai clinique au Japon de son candidat-vaccin contre le COVID-19. Les essais de ce vaccin, baptisé AZD1222, seront menés dans plusieurs installations au Japon et concerneront 250 sujets, a déclaré la société dans un communiqué. Astrazeneca travaille avec Daiichi Sankyo, JCR Pharma et d'autres partenaires au Japon pour fabriquer et distribuer le vaccin. (Rocky Swift et Chris Gallagher in Tokyo; Blandine Hénault pour la version française)

