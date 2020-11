Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-AstraZeneca déclare que son candidat vaccin est efficace à 70% Reuters • 23/11/2020 à 08:13









LONDRES, 23 novembre (Reuters) - AstraZeneca AZN.L a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le COVID-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait une efficacité de 70% selon des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III. Le groupe pharmaceutique britannique et l'université ont expliqué avoir obtenu ce chiffre en combinant les données recueillies à partir de deux protocoles expérimentaux. (Aakash Jagadeesh Babu à Bangalore ; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.10%