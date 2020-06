Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Allemagne, France, Italie et Pays-Bas commandent 400 millions de vaccins à Astrazeneca Reuters • 13/06/2020 à 16:16









(précisions) ROME, 13 juin (Reuters) - L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec Astrazeneca AZN.L un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, a annoncé samedi le ministre italien de la Santé. Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une phase avancée, a déclaré Roberto Speranza sur Facebook. Une première tranche de ces vaccins seront disponibles d'ici la fin de l'année. "Notre chaîne de production européenne devrait commencer la production rapidement, nous espérons faire en sorte que le vaccin soit disponible rapidement", a dit dans un communiqué le directeur général d'Astrazeneca, Pascal Soriot. Les gouvernements européens ont donné vendredi un mandat politique à la Commission européenne pour négocier en leurs noms les pré-commandes de vaccins potentiels contre le coronavirus. (Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame)

