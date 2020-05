Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Air France contrôlera la température de ses voyageurs Reuters • 09/05/2020 à 17:06









PARIS, 9 mai (Reuters) - Air France AIRF.PA a annoncé samedi qu'elle contrôlerait la température de ses voyageurs au départ de l'ensemble de ses vols à partir du 11 mai, début du déconfinement national, afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact. Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur, précise le transporteur aérien. Le port du masque sera également rendu obligatoire sur l'ensemble des vols, en application de la consigne française de port du masque obligatoire dans les transports. (Caroline Pailliez, édité par Benoît Van Overstraeten)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.83%