Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-120.000 Allemands rapatriés sur un total de 200.000 Reuters • 23/03/2020 à 15:00









BERLIN, 23 mars (Reuters) - Le gouvernement allemand a annoncé lundi avoir rapatrié 120.000 de ses ressortissants sur les 200.000 bloqués à l'étranger par l'épidémie de coronavirus qui a conduit plusieurs pays à fermer leur espace aérien. Une attention particulière est portée aux voyageurs qui se trouvent au Chili, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Gambie, et dont le rapatriement pose un défi logistique plus important, a précisé le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas. Le gouvernement travaille avec les compagnies de voyage mais met également en place des vols de son côté quand cela est nécessaire, a-t-il ajouté, soulignant que la tâche s'était complexifiée avec la fermeture des aéroports et des espaces aériens. (Michelle Martin, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.