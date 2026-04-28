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Corning subit le ralentissement du secteur de l'électronique grand public alors même que son activité liée aux centres de données est en plein essor
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corning GLW.N a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street,la morosité du marché de l'électronique grand public continuant de peser sur ses activités malgré une forte demande pour les produits destinés aux centres de données.

L'action du fabricant de Gorilla Glass a chuté de plus de 10 % dans les échanges avant l'ouverture de la bourse.

Le ralentissement des cycles de renouvellement des appareils électroniques et la prudence des consommateurs face à une incertitude économique persistante ontpesé sur l'activité de Corning, compensant les gains enregistrés dans son segment des communications optiques.

Pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin, la société prévoit un chiffre d'affaires de base d'environ 4,6 milliards de dollars, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,63 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Corning, un fournisseur clé d'Apple AAPL.O , a souffert de la baisse de la demande mondiale de smartphones, qui a pesé sur les volumes de ses produits en verre spécialisés, en particulier dans les technologies d'affichage.

Le chiffre d'affaires net du segment des innovations verrières, qui comprend les matériaux d'affichage et les matériaux spécialisés, a augmenté de 1 % pour atteindre 1,42 milliard de dollars au premier trimestre clos le 31 mars.

Corning continue également de bénéficier de l'augmentation des investissements dans les centres de données, qui stimule la demande pour ses produits en fibre optique.

Sa division des communications optiques, qui comprend les câbles à fibre optique, le matériel et les connecteurs, a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,85 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,7 milliard de dollars.

Corning a également indiqué avoir signé des accords à long terme avec deux hyperscalers. À l'instar de l'accord de 6 milliards de dollars avec Meta annoncé en janvier, ces partenariats visent à répondre aux besoins de connectivité des centres de données à haute capacité.

Le chiffre d'affaires principal de la société au premier trimestre s'est élevé à 4,35 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,26 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 70 cents par action, contre des estimations de 69 cents.

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APPLE
270,7100 USD NASDAQ +1,16%
CORNING INC
152,990 USD NYSE -8,87%
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