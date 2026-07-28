Corning recule de 16 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieures aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corning GLW.N a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement en deçà des attentes de Wall Street, après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance de sa division phare dédiée à la fibre optique, ce qui a entraîné une chute de plus de 16 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

La société fournit des produits de fibre optique essentiels au développement des centres de données. La division fibre optique, en forte croissance, a permis à Corning de consolider son activité à un moment où le ralentissement de la demande en électronique grand public a pesé sur le segment fabriquant le verre Gorilla.

Son titre a progressé d’environ 64 % depuis le début de l’année, après avoir enregistré une hausse de 84,2 % en 2025.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires du segment « Communications optiques » de Corning a progressé de 32 % pour atteindre 2,07 milliards de dollars, contre une croissance de 36 % au trimestre précédent. Ce taux de croissance est également inférieur à la hausse de 81 % enregistrée à la même période de l’année précédente.

* Corning a indiqué que la demande de produits utilisés dans les infrastructures d’IA générative a continué de s’accélérer, contribuant à compenser une croissance plus modérée dans certaines de ses autres activités.

* Le chiffre d’affaires du segment Solaire a presque doublé pour atteindre 438 millions de dollars, bien que l’activité ait enregistré une perte trimestrielle suite à un arrêt pour maintenance et à une mise à niveau des équipements. La société s’attend à une amélioration de sa rentabilité au troisième trimestre.

* Corning, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, a souffert du ralentissement de la demande mondiale de smartphones, qui a pesé sur les volumes de ses produits en verre de spécialité, en particulier dans le domaine des technologies d’affichage.

* Corning prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de base compris entre 4,9 et 5,0 milliards de dollars et un BPA ajusté de 85 à 89 cents, ce qui implique une croissance en glissement annuel d’environ 16 % et 28 %, respectivement.

* Corning a annoncé un chiffre d’affaires de 4,74 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 4,61 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Au cours du trimestre, Corning a renforcé son offensive dans le domaine des infrastructures d’IA grâce à de nouveaux partenariats avec Amazon et Nvidia .